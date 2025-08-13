تأهل فريق الدحيل القطري إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه على سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة الدوري من البطولة.وبهذه النتيجة يكون الدحيل الفريق الثاني عشر الذي سينافس في مجموعة الغرب في البطولة القارية.وسجل للدحيل كل من إبراهيم بامبا، والجزائري عادل بولبينة، والبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق (11) و(24) و(33)، فيما سجل للفريق الإيراني أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة، وميلاد زكي بور في الدقيقة (90 + 3).