أعلنت وزارة الرياضة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي أُحُد، حتى انعقاد الجمعية العمومية للنادي برئاسة خالد بن رويفد الصاعدي، وعضوية ماجد بن هلال المطيري، وحازم بن عبدالله.وعلمت «عكاظ»، من مصادر مطلعة، أن الديون المتراكمة على النادي منعت عبدالله يوسف الحربي من الترشح لرئاسته، وربط موافقته بتصفيتها، وتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين والعاملين كافة؛ لتسهيل عملهم داخل النادي، وإعادة فتح الشاشة المغلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلة، التي تمنع أي تعاقدات لحين سداد المطالبات المالية كافة. كما طالب الحربي بضخ مبلغ مالي كبير؛ لتسيير الأعمال في ظل العجز المالي.يذكر أن خالد رويفد الصاعدي عضو في مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، ويملك علاقات واسعة مع رجال أعمال في طيبة الطيبة، وله خبرة جيدة في مجال الاستثمار والحوكمة، وهو ابن رئيس أعضاء الشرف السابق رويفد الصاعدي.