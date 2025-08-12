حمل دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، معلومات عن منفذي ركلات الجزاء لفريق ليفربول مدونة على زجاجة المياه الخاصة به خلال مباراة الدرع الخيرية، ‏ساهمت في إهدار ليفربول ثلاث ركلات جزاء، منها اثنتان تصدى لهما هندرسون.وكشف البث التلفزيوني «القنينة السرية» التي تحمل معلومات عن الزوايا المفضلة للاعبي ليفربول لتسديد ركلات الجزاء، والتي ساعدت الحارس الإنجليزي دين هندرسون لقيادة فريقه كريستال بالاس نحو لقب درع المجتمع الإنجليزي على حساب ليفربول، عصر الأحد الماضي. وخلال ركلات الترجيح، نجح هندرسون في التصدي لركلتي ترجيح للاعبي ليفربول، بينما أضاع المصري محمد صلاح ركلة أخرى فوق العارضة.وقاد هندرسون كرستال بالاس للفوز 3-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، وخلال ركلات الترجيح، ظهر هندرسون وهو يستعين بقنينة ماء، قام بلفها بعناية بمنشفة، وعلى القنينة، كتب أسماء لاعبي ليفربول وجهاتهم المفضلة للتسديد.