يخوض فريق الهلال ثاني مبارياته الودية أمام أراو السويسري الساعة 6:30 من مساء غد (الأحد)، في معسكر الزعيم في مدينة دونا شينجن الألمانية. وأجرى المدرب إنزاغي مناورة كروية استقر من خلالها على الأسلوب الفني والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء الودي.

وكان الفريق الهلالي افتتح مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بانتصار كبير على فريق بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، وسجل أهداف الزعيم سيرجي سافيتش، وسالم الدوسري، وعبدالله الحمدان، ومتعب الحربي، وعبدالله رديف، وكايو سيزار.

هذا وسيواجه فريق الهلال في المباراة الودية الثالثة فريق فالدهوف مانهايم الألماني الخميس القادم.

ويستعد فريق الهلال للمشاركة في 3 بطولات بالموسم الرياضي الجديد (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة)، عقب اعتذاره رسمياً عن المشاركة في كأس السوبر السعودي الذي ستنطلق مبارياته الثلاثاء 19 أغسطس.