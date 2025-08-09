قررت إدارة نادي الوحدة تمديد مدة معسكر الفريق الكروي الحالي في تركيا إلى 29 أغسطس، وذلك بسبب تأخر الوصول لمقر المعسكر في الموعد المحدد الثالث من أغسطس، إذ انطلق المعسكر في تركيا اليوم (السبت)، باجتماع فني وإداري لشرح خطة المعسكر للاعبي الفريق. وتشمل الخطة تمارين على فترتين صباحية ومسائية يومياً، إلى جانب خوض الفريق 4 مباريات ودية.

وعقب نهاية معسكر تركيا يستكمل الفريق الوحداوي برنامجه الإعدادي في بداية سبتمبر، وسيخوض الفرسان مباراة ودية واحدة أمام أحد الفرق المحلية (سيتم تحديد اسم الفريق لاحقاً).

ويسعى المدرب سييرا لتجهيز الفريق لدوري يلو، إذ يعمل على تجهيز الأسماء المناسبة التي يخوض بها مباريات الدوري في الموسم الجديد، والعمل على عودة الفرسان لدوري روشن مجدداً.