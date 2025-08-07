أعلن نادي التعاون رسمياً التعاقد مع اللاعب محمد العقل، كما أعلن تجديد عقد مدافعه وليد الأحمد، من أجل تقوية صفوف الفريق الكروي الأول الذي يواصل معسكره الإعدادي في هولندا.

وقد استقطبت إدارة التعاون اللاعب محمد العقل (26 عاماً) قادماً من فريق الرياض ولمدة عامين، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه في الموسم الماضي. ويجيد العقل اللعب في خانتَي الجناح والمهاجم، وتمكن من إحراز 3 أهداف، كان أحدها هدف الفوز أمام النصر بلعبة مقصية رائعة.

وتم تمديد عقد المدافع وليد الأحمد حتى 2027، حرصاً من إدارة النادي على استقرار الفريق وتقوية صفوفه بالعناصر المميزة، لاسيما أن الأحمد يعد من المدافعين الشباب الذين تطور مستواهم في الفترة الأخيرة، وقدم مستويات رائعة في الموسم الماضي مع الفريق، ووصل معه لدور نصف نهائي دوري «أبطال آسيا 2».

يومنا السادس عشر في ميرلو الهولندية #التعاون_في_هولندا — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 6, 2025

من جهة أخرى، واصل الفريق تدريباته اليومية في معسكره الحالي في هولندا استعداداً للموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، وخاض لقاءين وديين كان الأول أمام الأهلي القطري وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي اللقاء الودي الثاني التقى التعاون الدحيل القطري وانتهى بخسارة التعاون بهدفين دون مقابل.