انطلقت في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة أبها، أنشطة برنامج «حكايا الشباب»، الذي يستمر يومين، ويتضمن إقامة جلسات حوارية، يشارك فيها عدد من الرياضيين والأكاديميين، وذلك ضمن مبادرات وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية. وتنطلق جلسات البرنامج بجلسة يديرها الإعلامي محمد العرفج، وتجمع اللاعبين الدوليين السابقين ماجد عبدالله، ومحمد الدعيع، وحسين عبدالغني، ومحمد نور، والحكم الدولي السابق علي المطلق، إذ سيتم خلالها تناول قصص رياضية مُلهمة، وتسليط الضوء على أهمية الرياضة في حياة الفرد وانعكاسها على المجتمع. وتستمر أنشطة اليوم الأول بإقامة الجلسة الثانية بعنوان «دور الشباب في بناء بيئة رياضية صحية مستدامة»، التي يديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك فيها أستاذ علم النفس السريري بجامعة الملك خالد الدكتور محمد القحطاني، ورئيس اللجنة الوطنية للطب الرياضي في اتحاد الغرف السعودية الدكتور مبارك المطوع، ورئيس نادي أبها سعد الأحمري، ورئيس لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، ومن هيئة تطوير منطقة عسير فريد آل ناصر. وتبدأ فعاليات اليوم الثاني، بإقامة الجلسة الأولى التي يديرها الإعلامي محمد العرفج، ويشارك فيها الرياضيون عبدالرحمن الشهراني، وعبدالرحمن عسيري، ونايف عسيري، ومحمد آل مداوي، وعبدالله آل معلوي، وستتناول التحديات التي قد يواجهها الرياضي وسبل علاجها.وتختتم أنشطة البرنامج، بإقامة آخر جلسات اليوم الثاني بعنوان «صناعة البطل بين الشغف والعلم»، التي سيديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك فيها أستاذ التربية البدنية بجامعة الملك خالد الدكتور خالد آل عمر، وأستاذ علم النفس بجامعة الملك خالد الدكتورة عبير الشهري، والرئيس التنفيذي لنادي ضمك أحمد الشهري، ولاعبة القفز المظلي رزان العجمي.