حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر في الوسط الرياضي حول العقوبات المتوقعة على نادي الهلال بعد قرار اعتذاره رسمياً عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقررة إقامتها في هونغ كونغ من الفترة 19-23 أغسطس الجاري، وفقاً لما ورد من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد ثبوت مخالفة للمادة (3-59) من لائحة الانضباط والأخلاق، أصدرت اللجنة 3 عقوبات، هي: إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها500 ألف لحساب اتحاد القدم، ومنعه من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2027-2026م، وحرمانه من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2025م.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة؛ وأكد وفق البيان الذي نشره وجاء فيه: «سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم»، وأكد اتحاد اللعبة حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استناداً إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية».