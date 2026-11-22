أكد الجزائري رياض محرز، لاعب الشمال القطري، أن مواجهة فريقه السابق الأهلي السعودي تحمل طابعاً عاطفياً خاصاً بالنسبة له، بعد ثلاثة أعوام رائعة قضاها بقميص الأهلي، صنع خلالها ذكريات لا تُنسى مع زملائه وجماهير النادي.



وقال محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الشمال والأهلي، المقررة غداً (الاثنين) ضمن دوري أبطال آسيا: «قضيت ثلاثة أعوام رائعة مع الأهلي، ولدي الكثير من الذكريات الجميلة والمشاعر تجاه النادي، إلى جانب العديد من اللاعبين الذين تربطني بهم علاقة مميزة».



وأضاف: «غداً سأضع العواطف جانباً، فنحن أمام مباراة صعبة ومهمة، وهدفنا تحقيق الانتصار، وسنخوض المواجهة بكل جدية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».



وعن سر علاقته المميزة بجماهير الأهلي، أوضح محرز أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين كان من أبرز الأسباب التي عززت محبة الجماهير له، مؤكداً اعتزازه بما حققه مع الفريق.



وتحمل المواجهة خصوصية لمحرز، الذي سيواجه فريقه السابق هذه المرة، في اختبار يفصل فيه بين وفائه لذكريات الماضي ورغبته في قيادة فريقه الحالي للانتصار.