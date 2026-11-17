ينخرط النجم سلطان مندش في برنامج علاجي وتأهيلي بمقر نادي الهلال، وذلك بعد أن أثبتت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته لبرنامجين علاجي وتأهيلي. وجاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته في الحصة التدريبية للمنتخب السعودي (الأحد) الماضي والتي لم يكملها عقب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، وسيغيب مندش عن المواجهة الودية الثانية للأخضر أمام منتخب أوزبكستان اليوم (الثلاثاء) الساعة 6:30 مساءً، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الذي تزامن مع فترة التوقف بسبب أيام «الفيفا».

وكان مندش شارك في الشوط الثاني من اللقاء الودي الأول للمنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2/3.