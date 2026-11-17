أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة لموسم 2026-2027، (الثلاثاء) 23 مارس القادم، على أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات المرحلة الحاسمة من البطولة الآسيوية.



وتنطلق الأدوار النهائية (الجمعة) 23 أبريل القادم، بمشاركة الأندية المتأهلة من منطقتي الغرب والشرق، حيث ستُقام المنافسات بنظام التجمع، بدايةً من الدورين ربع ونصف النهائي، والمباراة الختامية، وفق نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية (السبت) الأول من مايو القادم، لتحديد بطل النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وتعد استضافة المملكة العربية السعودية للأدوار النهائية في إطار استمرارها بتنظيم أقوى البطولات على صعيد القارة الآسيوية.



