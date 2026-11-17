أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن الحكومة ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية مصالحها، وذلك بعدما قالت الإدارة الأمريكية إنها ستفرض مزيداً من القيود على حصول الصين على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركات مثل إنفيديا. وذكر المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون لصحفيين في بكين أن الخطوة الأمريكية تعد مثالاً نموذجياً على الترهيب الاقتصادي والحياد عن التوافق الذي توصل إليه البلدان. وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

تشديد التدقيق

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أصدرت قانوناً مؤقتاً لتقييد الوصول عن بُعد إلى الرقائق والخوادم المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي من بعض الدول، في أعقاب تشديد التدقيق على صادرات أشباه الموصلات.

منع التحايل

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس، إن القواعد الجديدة تستهدف منع التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تستخدم مراكز بيانات في دول ثالثة. ويستهدف هذا التحرك إغلاق ثغرة أتاحت لشركات صينية استئجار قدرات الحوسبة التي توفرها رقائق «إنفيديا» من مواقع موجودة في دول أخرى، بما يسمح لها بالوصول إلى قدرات المعالجة المتقدمة دون امتلاك الرقائق بصورة مباشرة.