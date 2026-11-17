كشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن ارتفاع حيازات البنوك الأجنبية من سندات وصكوك دول الخليج بنسبة 41% على أساس سنوي، لتتجاوز 110 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026.



وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بقيمة 24 مليار دولار، بزيادة 49.8% على أساس سنوي، تلتها قطر بنحو 21.9 مليار دولار، وبنمو 23.8%.



مرونة الجدارة الائتمانية



وأوضحت الوكالة أن إجمالي المطالبات المصرفية الأجنبية على دول الخليج ارتفع إلى تريليون دولار، بنمو سنوي بلغ 18.2%، ويشمل ذلك القروض والودائع وأدوات الدين، مدعوماً بمرونة الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، وتزايد الإصدارات الخارجية، واتساع احتياجات التمويل في مختلف القطاعات.



وأشارت «فيتش» إلى أن سوق الدين الخليجية تجاوزت 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، مع استحواذ الصكوك على 42% من السوق.



استقرار سيولة الصكوك المصنفة



وكانت «فيتش» قد ذكرت أن سيولة الصكوك المصنفة لديها استقرت بشكل عام منذ أغسطس 2026، لكنها لا تزال أقل من مستويات يناير الماضي، قبل اندلاع الحرب مع إيران. وسجل متوسط مؤشر سيولة الصكوك المصنفة 62 نقطة في مطلع نوفمبر الجاري، دون مستوى 68 نقطة المسجل في يناير.



وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت الصكوك السعودية والقطرية والكويتية قائمة الأكثر سيولة، بمتوسط بلغ نحو 57 نقطة.