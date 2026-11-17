أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى 276.4 مليون برميل بحلول نهاية الأسبوع الماضي في 13 نوفمبر الجاري.



وواصل احتياطي النفط الأمريكي تسجيل مستويات متدنية جديدة لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر 1982، وعلى مدار الأسبوع، تراجع الاحتياطي بنحو 3.1 مليون برميل. وكانت المرة الأخيرة التي سُجل فيها مستوى أدنى من ذلك في عام 1982، وتحديداً في 8 أكتوبر، حين بلغ الاحتياطي 278.725 مليون برميل، وفقاً لما نشر موقع «العربية نت».



تسارع وتيرة الانخفاض



وبدأت احتياطيات النفط الإستراتيجية الأمريكية في الوصول إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1982 في أواخر أغسطس من هذا العام. وبحلول أوائل أكتوبر الماضي انخفض الرقم إلى 283 مليون برميل، ثم تسارعت وتيرة الانخفاض منذ بداية شهر نوفمبر. يذكر أن الكونغرس الأمريكي أنشأ احتياطي النفط الاستراتيجي عام 1975، في أعقاب أزمة الطاقة العالمية، ليكون بمثابة تدبير احترازي لمواجهة حالات الطوارئ المستقبلية.