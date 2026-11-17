أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن حزمة إجراءات استثنائية ومشددة لمكافحة الغش خلال امتحانات القبول الجامعي المقررة الخميس المقبل؛ تشمل تفتيش نظارات الطلاب، ووضع ملصقات على أزرار ملابسهم، والاستعانة بنحو 8400 مراقب إضافي، إلى جانب إطلاق إنذار طوارئ عبر الهواتف المحمولة لكشف أي أجهزة إلكترونية مخفية بحوزة المتقدمين.

وتأتي هذه التدابير في ظل تصاعد المخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية في عمليات الغش، بعدما بات اكتشاف وسائل التحايل التقليدية أكثر صعوبة، وسط سلسلة من الوقائع التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

وبحسب السلطات، سيصدر إنذار طوارئ صباح يوم الامتحان، يؤدي إلى اهتزاز معظم الهواتف المحمولة في البلاد لمدة تقارب 10 ثوانٍ، باستخدام نظام مخصص عادة للتحذير من الكوارث الكبرى، مثل الزلازل والحروب؛ بهدف كشف أي هواتف أو أجهزة مخفية داخل قاعات الاختبار.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 550 ألف طالب في الامتحانات التي تُجرى داخل نحو 1300 مركز اختبار على مستوى البلاد، في حدث سنوي بالغ الأهمية في كوريا الجنوبية، حيث ترتبط فرص الحصول على الوظائف والمكانة الاجتماعية، بل وحتى فرص الزواج، إلى حد كبير بالجامعة التي يلتحق بها الفرد.

تفتيش النظارات والملابس ومراقبة الأجهزة الذكية

وقال رئيس الوزراء هان سيونغ سوك، في تصريحات تلفزيونية اليوم (الثلاثاء)،: إن المراقبين سيستخدمون أجهزة الكشف عن المعادن لتفتيش الطلاب الذين تثير تصرفاتهم الشكوك، بحثاً عن أي أجهزة إلكترونية مخفية. وأوضح أن الطلاب الذين يرتدون النظارات سيُطلب منهم وضعها على المكاتب لفحصها قبل بدء الاختبار، مع إخضاع النظارات الذكية لمراقبة مستمرة طوال ساعات الامتحان. كما نصح رئيس الوزراء الطلاب بتجنب ارتداء الملابس التي تحتوي على أزرار، مشيراً إلى أن الأزرار الموجودة في ملابسهم ستُغطى بملصقات، لمنع إخفاء كاميرات دقيقة بداخلها.

وتحظر التعليمات اصطحاب الهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات الذكية وأي أجهزة أو أغراض مزودة بكاميرات، مع إلزام الطلاب بتسليمها إلى المراقبين قبل دخول الاختبار، واعتبار عدم الإفصاح عن وجودها مخالفة غش، حتى في حال عدم استخدامها فعلياً.

الحرمان من الدراسة 10 سنوات

وفي خطوة تعكس تشديد العقوبات، أعلن هان أن الحكومة تعتزم رفع مدة الحرمان من دخول الامتحانات بسبب الغش من عام واحد حالياً إلى 10 أعوام. كما ستواجه الحالات التي يُضبط فيها طلاب جامعيون يعيدون اختبار القبول للالتحاق بجامعات أخرى عقوبات إضافية، تشمل فصلهم من جامعاتهم الحالية، إلى جانب حرمانهم من دخول أي مؤسسة تعليمية لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية التي تدير روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وافقت أيضاً على التعاون مع السلطات في التحقيقات اللاحقة للاختبارات، خصوصاً في الحالات المشتبه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فيها للإجابة عن الأسئلة المصورة.

واقعة متصدر امتحان الضرائب تشعل المخاوف

وجاءت الإجراءات المشددة عقب اعتراف رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، تصدّر نتائج امتحان وطني للحصول على شهادة محاسب الضرائب، باستخدام كاميرا دقيقة مخفية وهاتف ذكي وأدوات ذكاء اصطناعي توليدي للحصول على إجابات الأسئلة.

وكانت النتائج المرتفعة التي حققها هان وون سوك قد أثارت الشكوك، خصوصاً بعد حديثه عنها في مقابلات إعلامية خلال الفترة الأخيرة. واعترف الرجل، في مقطع فيديو نشره محاميه عبر منصة يوتيوب الأحد، باستخدام تلك الأجهزة والتقنيات للغش في الامتحان، فيما أكد لدى وصوله إلى مقر شرطة سيول الثلاثاء للخضوع للاستجواب أنه سيتعاون مع التحقيق الجنائي بشأن الواقعة.

وتأتي هذه القضية امتداداً لحوادث أخرى شهدتها كوريا الجنوبية خلال الأشهر الماضية؛ من بينها ضبط متقدمين يستخدمون نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للغش في اختبار معياري للغة الإنجليزية خلال يونيو، فضلاً عن وقائع مماثلة خلال امتحانات المقالات في بعض الجامعات خلال أكتوبر.

امتحان استثنائي يغيّر إيقاع الحياة في البلاد

ويُعرف امتحان القبول الجامعي في كوريا الجنوبية باسم (سونونغ)، ويُعد أحد أهم الأحداث السنوية في البلاد، نظراً لتأثيره المباشر في مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. وتتخذ السلطات عادة إجراءات استثنائية لضمان توفير بيئة مناسبة للمتقدمين، إذ تؤجل مواعيد بدء العمل والتداول في الأسواق المالية لتخفيف الازدحام المروري، كما تُعلق حركة الطيران خلال قسم الاستماع باللغة الإنجليزية من الامتحان.

وفي بعض الحالات، تتولى الشرطة مرافقة الطلاب المتأخرين إلى مراكز الاختبار باستخدام السيارات والدراجات النارية، بينما يعلّق الجيش أحياناً التدريبات العسكرية بالقرب من مواقع الامتحانات لتجنب إزعاج المتقدمين.

مخاوف من الذكاء الاصطناعي تدفع إلى إجراءات غير مسبوقة

وأثارت المخاوف المتزايدة من الغش المدعوم بالذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية، مع دعوات من بعض الخبراء والسياسيين إلى تأجيل الامتحان حتى تتمكن الحكومة من وضع ضمانات موثوقة لمنع التلاعب بنتائجه.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الرئيس لي جاي ميونغ، الموجود في الفلبين للمشاركة في قمة إقليمية، يعتزم ترؤس اجتماع عبر الاتصال المرئي مساء الثلاثاء لمراجعة استعدادات البلاد للامتحانات.

ونقلت التصريحات الرسمية عن نائبة وزير التعليم تشوي أون أوك قولها: إن البعض قد يعتبر هذه الإجراءات مبالغاً فيها، إلا أن الفشل في تنظيم امتحان (سونونغ) بصورة صارمة وعادلة قد يتسبب في اضطراب كبير داخل المجتمع، سيكون أسوأ من وقوع كارثة. وأضافت أن الحكومة ترى أن الظروف الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية ومشددة، لضمان نزاهة الاختبارات وحماية تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.