تعرَّض البابا ليو لإصابة طفيفة في عينه إثر ارتطام مسبحة ألقاها أحد الحاضرين خلال مراسم وداعه، في حادثة غير متوقعة رافقت الساعات الأخيرة من زيارته الرعوية إلى بيرو.

ووقعت الحادثة في قاعدة (لاس بالماس) الجوية بالعاصمة البيروفية ليما، قبيل مغادرة البابا عائداً إلى الفاتيكان بعد اختتام جولة في أمريكا الجنوبية استمرت 12 يوماً.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن الشخص الذي ألقى المسبحة يُرجح أنه حاول تكرار مشهد سابق شهدته ليما قبل أيام، عندما أهدت إحدى المشاركات مسبحة للبابا خلال فعالية دينية، فالتقطها وأعادها إليها وسط تفاعل الحضور.

وجاءت الواقعة في ختام زيارة جماهيرية واسعة، إذ أقام البابا قداس وداع في بيرو حضره نحو 1.5 مليون شخص، ضمن جولة شملت أيضاً الأرجنتين وأوروغواي، واستقطبت ملايين المشاركين في مختلف محطاتها.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حضور نحو 2.5 مليون شخص إحدى المناسبات الدينية التي ترأسها البابا، فيما اصطفت حشود كبيرة في شوارع ليما لاستقباله؛ نظراً لارتباطه التاريخي بالمدينة التي أمضى فيها نحو 20 عاماً كاهناً وأسقفاً.

وأظهر البابا، البالغ من العمر 71 عاماً، مؤشرات جيدة على التعافي بعد خضوعه الشهر الماضي لعملية جراحية لاستئصال كتلة سرطانية من الرئة، حيث واصل برنامجاً مكثفاً تضمن ثلاث رحلات في يوم واحد، بينها زيارة إلى مدينة كوسكو الواقعة على ارتفاع 3400 متر فوق سطح البحر.