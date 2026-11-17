451 متجراً بين التخريب والنهب، ونحو 100 حريق خلال 48 ساعة.. حصيلة ثقيلة خلّفتها أحداث 17 أكتوبر في باريس، دفعت رئيس بلدية العاصمة الفرنسية إلى وصف ما جرى بأنه أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي، بل تجاوزت في أضرارها ما شهدته المدينة خلال احتجاجات مايو 1968.

وأوضح غريغوار، خلال إفادته أمام لجنة تحقيق برلمانية بشأن أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات، أن نحو 450 متجراً تعرضت للتخريب، فيما طالت أعمال النهب 228 متجراً، فضلاً عن اندلاع نحو 100 حريق في الأماكن العامة خلال 48 ساعة.

ووصف رئيس البلدية الاشتراكي ما شهدته العاصمة بأنه «أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي»، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق أقلية من المشاركين، ولا يجوز تعميمها على الغالبية الساحقة من المتظاهرين.

وأعرب غريغوار عن حجم الصدمة التي خلفتها الأحداث لدى سكان باريس، مشيراً إلى أن الخسائر لم تقتصر على الواجهات المحطمة والبضائع المسروقة، بل طالت أصحاب المتاجر والعاملين فيها، ولا سيما صغار التجار والموظفين والمقاولين الذين تضررت مصادر رزقهم.

وشدد على ضرورة التمييز بين المتورطين في أعمال التخريب والنهب والغالبية العظمى من المتظاهرين، لافتاً إلى أن المسيرة المعلنة كانت مقررة بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي، وأن من تورطوا في الاعتداء على الممتلكات وتعريض حياة المواطنين والعاملين في الخدمات العامة للخطر أضروا بمعنى التحرك الاحتجاجي وأهداف المشاركين فيه.

وتأتي إفادة رئيس البلدية أمام لجنة التحقيق في أعقاب احتجاجات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال عنف ونهب وتخريب في باريس ومدن فرنسية أخرى، على هامش التحرك الوطني المطالب بتحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأدت مشاهد المتاجر المحطمة والحرائق والاشتباكات إلى فتح نقاش سياسي وأمني بشأن كيفية إدارة الاحتجاجات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

انتقادات لأداء قوات الأمن

وفي ما يتعلق بأداء قوات الأمن خلال الأحداث، قال غريغوار إنه لا يملك إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بانتشار القوات وإدارة عمليات حفظ النظام، لكنه أعرب عن قلقه مما وصفه بوجود تفاوت في مستوى الحماية بين شرق باريس وغربها.

وأشار إلى أن بعض التجار في مناطق بالعاصمة تعرضوا لعمليات نهب متتابعة استمرت لساعات، من دون تدخل الشرطة لوقفها، ما خلق لديهم شعوراً بأنهم تُركوا لمواجهة الاعتداءات بمفردهم.

كما أثار رئيس البلدية تساؤلات بشأن إغلاق مداخل ساحة الجمهورية قبل انطلاق المسيرة، معتبراً أن ذلك ربما أدى إلى انتشار التجمعات والاحتجاجات المضادة في مناطق عدة، وصعّب السيطرة على الوضع.

وأكد غريغوار أن مسؤولية حفظ النظام العام تقع على عاتق سلطات الدولة، وليس البلدية، موضحاً أن الشرطة البلدية تؤدي مهام تتعلق بالوقاية والمراقبة والسلامة العامة، ولا تتولى مسؤولية حفظ النظام خلال الاضطرابات.