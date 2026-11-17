حذّر المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة جوية غير مستقرة تترافق مع أمطار متوسطة ورياح قوية تؤثر في مدى الرؤية، وسط توقعات بامتداد تأثيراتها حتى ساعات المساء.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل العاصمة المقدسة مكة المكرمة، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الحالة تتضمن كذلك تساقط البَرَد، إلى جانب احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، مع نشاط للصواعق الرعدية المصاحبة للحالة المطرية.

وبيّن المركز أن هذه التأثيرات الجوية يُتوقع استمرارها، بمشيئة الله، حتى الساعة التاسعة مساءً، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.