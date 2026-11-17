تعرضت مواقع إلكترونية تابعة لـ178 مؤسسة عالمية؛ بينها زووم وHSBC وسي إن إن وإيكيا وسيلزفورس، لهجوم إلكتروني استهدف زوارها بشيفرات خبيثة، في محاولة لسرقة العملات المشفرة وبيانات البطاقات المصرفية، والاستيلاء على معلومات المستخدمين، فضلاً عن استهداف هواتف آيفون، وفقاً لباحثين في الأمن السيبراني.

وبحسب وكالة (بويترز)، قال الباحث الأمني سكوت هيلمي: «إن الهجوم استهدف مواقع إلكترونية تابعة لـ178 مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة، عبر إدخال شيفرات برمجية خبيثة بلغة (جافا سكريبت)، من خلال منصة (أوبتيميزلي)، المتخصصة في تحسين أداء المواقع الإلكترونية وتجربة المستخدم».

ووفقاً للباحث، تضمنت الشيفرات الخبيثة مجموعة من الأنشطة التي تستهدف بيانات المستخدمين وأموالهم، أبرزها استبدال عناوين المحافظ المستخدمة في مدفوعات العملات المشفرة بعناوين تابعة للمهاجمين، بما يسمح بتحويل الأموال إلى محافظهم بدلاً من المستفيدين الأصليين. كما حاولت البرمجيات اعتراض أرقام البطاقات المصرفية أثناء إدخال المستخدمين بيانات الدفع، وسرقة ملفات تعريف الارتباط التي تُستخدم في إدارة جلسات تسجيل الدخول، فضلاً عن التقاط صور للشاشات، وزرع أكواد استغلال تستهدف الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (iOS) المستخدم في هواتف آيفون.

178 مؤسسة في قطاعات مختلفة ضمن دائرة الاستهداف

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الأمن السيبراني (هدسون روك) أنها عثرت على أدلة تشير إلى أن المواقع المستهدفة قدمت بالفعل أكواداً برمجية خبيثة إلى زوارها. وتشير طبيعة الهجوم إلى استغلال منصة تقنية مشتركة تُستخدم في إدارة وتحسين المواقع الإلكترونية، للوصول إلى عدد كبير من المواقع التابعة لمؤسسات مختلفة، بدلاً من استهداف كل موقع بصورة منفصلة.

سيلزفورس وإيكويفاكس تتحركان لاحتواء التهديد

من جانبها، أعلنت شركة (سيلزفورس) أنها تحقق في تغييرات غير مصرح بها طالت بعض الشيفرات البرمجية الخاصة بمنصة (أوبتيميزلي)، مؤكدة أنها عطّلت تلك الشيفرات كإجراء احترازي لحماية المستخدمين والحد من المخاطر المحتملة. كما أكدت شركة (إيكويفاكس) أنها أجرت تحقيقاً في الواقعة، وقررت التوقف عن استخدام منصة (أوبتيميزلي)، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أدلة تثبت تعرض أنظمتها للاختراق.

وتسلّط الواقعة الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالاعتماد على الأدوات والمنصات الخارجية التي تتصل مباشرة بالمواقع الإلكترونية، إذ يمكن أن يؤدي اختراق أحد هذه المكونات أو التلاعب بشيفراته إلى تعريض زوار عدد كبير من المواقع لمخاطر سرقة البيانات والأموال.

مخاطر تتجاوز اختراق المواقع إلى سرقة الأموال والبيانات

ويكشف الهجوم عن تنوع أساليب الاستهداف الإلكتروني، التي لم تعد تقتصر على اختراق الخوادم أو تعطيل الخدمات، بل امتدت إلى التلاعب بعمليات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على بيانات البطاقات المصرفية، وسرقة معلومات جلسات المستخدمين، واستهداف الأجهزة المحمولة.

كما يثير استهداف هواتف آيفون تساؤلات بشأن مدى قدرة الشيفرات الخبيثة على استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة المستهدفة، في ظل عدم الإعلان عن نتائج نهائية تؤكد نجاح محاولات الاختراق أو حجم تأثيرها.

وتبقى التحقيقات الجارية ضرورية لتحديد كيفية التلاعب بالشيفرات البرمجية، وعدد المستخدمين المتضررين، وما إذا كانت محاولات سرقة العملات المشفرة والبيانات المالية قد تحولت بالفعل إلى عمليات سرقة ناجحة.