يتقاسم القادسية والهلال صدارة قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف من اللعب المفتوح في دوري روشن السعودي، بعدما نجح كل منهما في تسجيل 26 هدفاً، ليؤكدا قوتهما الهجومية وقدرتهما على صناعة الفرص والوصول إلى الشباك عبر اللعب المنظم.



وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 21 هدفاً، يليه الأهلي بـ20 هدفاً، فيما حل الاتحاد خامساً بعدما سجل لاعبوه 15 هدفاً من اللعب المفتوح.



ويعكس هذا التفوق الحضور الهجومي اللافت للأندية الخمسة، في ظل التنافس على تقديم حلول هجومية متنوعة، وصناعة الفرص بعيداً عن الكرات الثابتة وركلات الجزاء.