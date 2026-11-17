فرض المنتخب الألماني نفسه بقوة على واجهة الصحافة الرياضية العالمية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيره الهولندي بخمسة أهداف دون مقابل، في مواجهة احتضنها الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، وسط إشادة واسعة بالمستوى الهجومي الذي قدمه المنتخب الألماني تحت قيادة يورغن كلوب.



وأثار السقوط الهولندي موجة من الانتقادات في الصحافة المحلية، إذ وصفت صحيفة «VoetbalPrimeur» الهزيمة بعبارة «ألمانيا تفرم فريق تشافي»، فيما اعتبرت «De Telegraaf» النتيجة أقسى سقوط للطواحين منذ عام 1959، مشيرة إلى تأثر المنتخب بغياب فرينكي دي يونغ، بينما وصفت صحيفتا «AD» و«NOS» ما حدث بأنه استيقاظ قاسٍ بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.



وفي المقابل، احتفت الصحافة البريطانية بتألق فلوريان فيرتز وبرايان غرودا، فيما أشارت الصحافة الإسبانية إلى التحول الكبير في شخصية المنتخب الألماني، معتبرة أن كلوب أعاد إليه أسلوب اللعب الهجومي المثير، الذي أعاد للأذهان هوية المانشافت المعروفة.



كما امتدت الإشادات إلى الصحافة الفرنسية والإيطالية والنمساوية والسويسرية، التي سلطت الضوء على العمل الفني لكلوب، وقدرة المنتخب الألماني على فرض إيقاعه الهجومي وتحقيق انتصار لافت عزز طموحاته في المنافسة على لقب دوري الأمم الأوروبية.



وبهذا الانتصار، يبعث المنتخب الألماني برسالة قوية إلى منافسيه، مؤكداً أنه يملك الإمكانات التي تجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في انتظار ما ستكشف عنه المواجهات المقبلة.