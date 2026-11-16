لا يزال النجم الدولي الإنجليزي، قائد "الأسود الثلاثة" وأفضل لاعب في العالم، هاري كين، يواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده، بعدما سجل هدفاً في شباك إسبانيا خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين أمس (الأحد)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحقق رقماً تاريخياً غائباً منذ 78 عاماً.



وسجل مهاجم بايرن ميونخ هدف إنجلترا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ليرفع رصيده إلى 93 هدفاً دولياً خلال 127 مباراة، ويواصل تعزيز موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده.



وجاء الإنجاز الأبرز لقائد إنجلترا بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل في سبع مباريات متتالية خارج ملعبه، منذ الأسطورة توم فيني، الذي حقق الرقم نفسه خلال الفترة بين عامي 1946 و1948.



وكان كين قد سجل في آخر ست مباريات خارج ملعب إنجلترا قبل مواجهة إسبانيا، ليكمل السلسلة التاريخية بهدفه في مدريد، ويعيد إنجازاً لم يتحقق منذ نحو ثمانية عقود.



وعزز مهاجم بايرن ميونخ صدارته لقائمة هدافي النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، ليصبح قد سجل في جميع مباريات إنجلترا الست بالبطولة.



كما دخل كين مواجهة إسبانيا وهو يمتلك 14 هدفاً دولياً خلال عام 2026، وفقاً لإحصاءات أوبتا، قبل أن يضيف هدفاً جديداً إلى رصيده.



ويواصل كين تأكيد أهميته في مشروع المدرب توماس توخيل، بعدما أصبح العنصر الأبرز في هجوم المنتخب الإنجليزي، بفضل استمراريته التهديفية وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.