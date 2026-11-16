شهدت قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحديثاً جديداً، بعدما ارتفع إجمالي اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً دولية بقميص «الأخضر» إلى 196 لاعباً. ولا يزال الأسطورة ماجد عبدالله يتربع على صدارة القائمة بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، في وقت يواصل فيه لاعبو الجيل الحالي التقدم في السجل التهديفي.

الصحفي أحدث المنضمين.. وتقدم كنو والعمري

دوّن اللاعب مروان الصحفي اسمه في تاريخ الكرة السعودية كأحدث المنضمين إلى قائمة الهدافين التاريخيين، بعد نجاحه في افتتاح التسجيل أمام منتخب كوريا الجنوبية في اللقاء الودي الدولي الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهى بفوز الأخضر بنتيجة (3-2).

وشهدت المواجهة ذاتها تعزيز ثنائي المنتخب أرقامهما الدولية؛ إذ رفع لاعب الوسط محمد كنو رصيده إلى 9 أهداف ليحل في المركز الثالث والثلاثين تاريخياً، فيما بصم المدافع عبدالإله العمري على هدفه الدولي الثالث.

ماجد يتزعم الصدارة التاريخية

على مستوى القمة، يواصل المهاجم الأسطوري ماجد عبدالله انفراده بصدارة هدافي الأخضر عبر التاريخ برصيد 72 هدفاً، يليه سامي الجابر في المركز الثاني بـ 46 هدفاً، ثم ياسر القحطاني ثالثاً برصيد 42 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على صاحب المركز الرابع عبيد الدوسري.

ترتيب لاعبي الجيل الحالي

أما على صعيد اللاعبين الحاليين في صفوف المنتخب، فيتصدر القائد سالم الدوسري القائمة باحتلاله المركز الثامن تاريخياً برصيد 26 هدفاً، ويأتي خلفه المهاجم فراس البريكان في المركز السادس عشر برصيد 18 هدفاً، يليه صالح الشهري في المركز العشرين بـ 16 هدفاً، ثم عبدالله الحمدان في المركز الرابع والعشرين برصيد 13 هدفاً.