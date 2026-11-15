دخل سباق لقب «بطل الشتاء» في دوري روشن السعودي مرحلة الإثارة، مع اقتراب المسابقة من ختام الدور الأول، وسط صراع تتقارب فيه حظوظ فرق المقدمة، يتقدمها الهلال الذي يتصدر الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، يليه القادسية والنصر بـ28 نقطة، فيما يأتي الاتحاد رابعاً بـ24 نقطة من 11 مباراة.

ويملك الهلال أفضلية التقدم في جدول الترتيب، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في الجولات الست القادمة، إذ تنتظره مواجهات أمام الاتفاق والدرعية والخلود وأبها، قبل أن يصطدم بالنصر في الجولة السابعة عشرة، إلى جانب مباراته المؤجلة أمام الرياض، ما يجعل المحافظة على الصدارة مرهونة بقدرته على تجاوز هذه المحطات.

في المقابل، يخوض النصر برنامجاً مزدحماً بالمواجهات القوية، يبدأ بمواجهة الأهلي المؤجلة، ثم الحزم والقادسية والشباب والفيحاء، وصولاً إلى مواجهة الهلال، فيما يبرز لقاء القادسية في الجولة الرابعة عشرة باعتباره اختباراً مباشراً لطموحات الفريقين.

أما القادسية، فيسعى إلى مواصلة مطاردة المتصدر، وتنتظره مواجهات أمام الفيحاء والنصر والفتح والحزم والخليج، بينما يحتاج الاتحاد إلى استثمار مبارياته القادمة أمام نيوم والخليج والأهلي والرياض والتعاون، مع خوض مواجهته المؤجلة أمام الشباب. وتكشف هذه المواجهات، أن صدارة الهلال لا تعني حسم اللقب الشتوي، خصوصاً مع وجود مباريات مباشرة قد تعيد ترتيب الأوراق، وفي مقدمتها مواجهة النصر والهلال في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

حسن الراهب: الهلال والقادسية الأقرب

من جانبه، أكد لـ«عكاظ» لاعب النصر والأهلي السابق حسن الراهب، صعوبة تحديد الفريق الذي سيكون بطل الشتاء وفقاً للمعطيات الحالية، مشيراً إلى أن الهلال والقادسية يملكان الحظوظ الأوفر في المنافسة. وقال الراهب: الهلال أحد الفرق المرشحة، فهو يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وسكواداً مميزاً، كما أن الفريق دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعناصر التي كان يحتاجها بشكل كبير، وهناك تقارب في المستوى بين اللاعب الأساسي والبديل، ما يمنح الفريق دكة احتياط قوية جداً.

وأضاف، الأمر نفسه ينطبق على القادسية، الذي يمتلك مدرباً كبيراً واستقراراً فنياً واضحاً، وهناك تشابه كبير بين الهلال والقادسية، خصوصاً من ناحية الاستقرار الفني، واستمرار المدربين منذ الموسم الماضي، إلى جانب جودة اللاعبين والأدوات الفنية المتاحة للفريقين، وقال: من وجهة نظري، الهلال والقادسية هما الأقرب للمنافسة على لقب بطل الشتاء، أما النصر فإذا حافظ على المنافسة حتى فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في دعم صفوفه بالعناصر التي يحتاجها الفريق، سواء على مستوى اللاعبين الأساسيين أو البدلاء، فإنه سيكون قادراً على الحفاظ على لقبه ليس في الشتاء بل في نهاية الموسم لأنه ليس بالضرورة أن يكون بطل الشتاء هو بطل الدوري كما حدث في الموسم الماضي الذي شهد تتويج النصر.

واعتبر الراهب المنافسة على لقب هذا الموسم بالأصعب في ظل تقارب مستويات ونتائج أندية الشركات وحجم الضغط الكبير عليها، وفي مقدمتها القادسية بحسب وصفه. وأضاف، المنافسة مفتوحة على لقب الشتاء، ولكن مرحلة ما بعد التوقف ستكون مختلفة للاتحاد والأهلي، وفترة الشتاء قد تحمل تغيرات مؤثرة في المنافسة على الدوري ككل.