يجري مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس، مناورة كروية، اليوم (الأحد)، في الحصة التدريبية المغلقة أمام وسائل الإعلام، الساعة 6:30 مساء على ملعب الإرسال، إذ يعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي ينتهجه في مواجهة أوزبكستان، بعد غد (الثلاثاء) الساعة 6:30 مساء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، في ختام المعسكر الخارجي خلال توقف «الفيفا» الأخير في العام 2026.

وكان المدرب دونيس منح لاعبي الأخضر راحة قصيرة عن التدريبات، أمس (السبت)، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي (الجمعة) الماضي، والتي انتهت بانتصار الأخضر بنتيجة 2/3، ومن ثم عادوا للتجمع في مقر إقامة المعسكر بالدوحة.

يذكر، أن معسكر المنتخب السعودي القادم في توقف الفيفا خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027 لمدة تسعة أيام، ضمن مرحلة الإعداد لبطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف، التي تقام الصيف القادم من 17 يونيو حتى 11 يوليو 2027.