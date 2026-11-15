أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عبر موقعه الرسمي بالمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مثنياً على قيادته الفنية المميزة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وواصفاً إياه بـ «فكاك العقد». وجاءت هذه الإشادة، عقب الفوز المثير للأخضر على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3-2)، ليواصل المدرب اليوناني نجاحه في كسر العقد التاريخية التي لازمت الكرة السعودية لسنوات طويلة.

كسر عقدة كوريا بعد 21 عاماً

واستهل تقرير الاتحاد الدولي حديثه بالإشارة إلى الأهمية الاستثنائية لهذا الانتصار، موضحاً أنه رغم اعتياد المنتخب السعودي على خوض كبرى المحافل مثل كأس العالم وكأس آسيا، فإن الفوز الودي على جمهورية كوريا في ملعب جاسم بن حمد بقطر يحمل طابعاً خاصاً. وأنهى هذا الانتصار عقدة استمرت 21 عاماً أمام المنتخب الكوري، حيث يعود آخر فوز للأخضر إلى عام 2005 بنتيجة (1-0) في سيول، في اللقاء الذي حسم صدارة المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006.

رقم تهديفي جديد وإشادة بالتزام اللاعبين

ولم يكتفِ دونيس بكسر حاجز الانتصارات فحسب، بل قاد الأخضر لتسجيل ثلاثة أهداف في شباك كوريا الجنوبية للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين. وأشار التقرير إلى أن المدرب اليوناني استغل اللقاء لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لإثبات قدراتهم الفنية، مؤكداً سعادته البالغة بالانضباط والالتزام الكبير الذي أظهره الجميع، سواء من شارك أساسياً طوال دقائق المباراة أو من دخل بديلاً لعشر دقائق فقط.

إنهاء صيام 22 عاماً عن لقب كأس الخليج

وسلط التقرير الضوء على أن موقعة كوريا الجنوبية لم تكن العقدة الأولى التي يفكها دونيس مع المنتخب السعودي، إذ سبق له أن أنهى انتظاراً دام أكثر من عقدين في بطولة كأس الخليج العربي. وتوج الأخضر تحت قيادته بلقب «خليجي 27» في أكتوبر الماضي، ليعيد الكأس الغائبة عن خزائن الكرة السعودية منذ يناير 2004، أي بعد غياب استمر 22 عاماً.

تجاوز إخفاقات النهائيات السابقة

واختتم الاتحاد الدولي تقريره، بالإشارة إلى المفارقة التي لازمت المنتخب السعودي في البطولة الخليجية بعد عام 2004؛ حيث بلغ المباراة النهائية في أربع نسخ متفرقة، لكنه خسرها جميعاً أمام منتخبات عُمان، والكويت، وقطر، والبحرين. وجاء دونيس ليضع حداً لتلك السلسلة السلبية في نهائي النسخة السابعة والعشرين، بعد التفوق على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.