فرض مدافع المنتخب السعودي عبدالإله العمري حضوره في مواجهة كوريا الجنوبية، بعدما سجل هدفاً وقدم أداءً دفاعياً مميزاً، ليحصل على تقييم (7.8) بالتساوي مع زميله مروان الصحفي، كأعلى تقييم بين لاعبي المنتخب في المباراة.



وقدم العمري أرقاماً لافتة عكست حضوره في الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث سجل هدفاً، وبلغت لمساته 53 لمسة، ونجح في 38 تمريرة من أصل 46 بنسبة دقة وصلت إلى 83%، كما قدم 9 تمريرات إلى الثلث الأخير من الملعب.



وعلى المستوى الدفاعي، سجل 3 تدخلات ناجحة، واسترد كرتين، وكسب 3 التحامات أرضية من أصل 4 بنسبة 75%، إلى جانب نجاحه في الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه بنسبة 100%، دون أن يرتكب أي مخالفة أو يفقد الكرة بسبب الافتكاك.