سجل المنتخب السعودي سلسلة نتائج إيجابية لافتة تحت قيادة مدربه دونيس، بعدما نجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية خلال 45 يوماً، في مسيرة شهدت التفوق على عدد من المنتخبات الآسيوية، وسط تطلعات الجماهير السعودية لمواصلة هذا الحضور وتحقيق المزيد من النجاحات.



وجاءت انتصارات الأخضر على حساب منتخبات كوريا الجنوبية ودياً بثلاثية مقابل هدفين، بينما جاء الانتصار خليجياً على الإمارات وقطر والعراق وعُمان والكويت، في سلسلة تعكس قوة المنافسة وتنوع المدارس الكروية التي واجهها المنتخب خلال هذه الفترة.



وتتطلع الجماهير السعودية إلى أن تنعكس هذه النتائج الإيجابية على مشوار الأخضر القادم، وأن تكون هذه الانتصارات مقدمة للظفر بكأس آسيا القادمة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الكرة السعودية.