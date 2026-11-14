أعلن الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني اﻷول لكرة القدم عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية والتأهيلية لعدد من لاعبي «الأخضر»، وذلك على هامش المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في دولة قطر ضمن فترة أيام «FIFA» الدولية لشهر نوفمبر.



وقرر المدير الفني للمنتخب الوطني، جورجيوس دونيس، استبعاد اللاعب محمد محزري من المعسكر بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة تستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليتقرر عودته اليوم إلى الرياض لبدء برنامجه التأهيلي مع ناديه.



وفي المقابل، شهد المعسكر تطورات إيجابية بشأن اللاعبين المصابين؛ إذ أكمل اللاعب همام الهمامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وبالتنسيق مع نادي الشباب، غادر اللاعب إلى الرياض للالتحاق بتدريبات فريقه بعد تأكد جاهزيته الكاملة وتعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال منافسات كأس الخليج 27.



كما أنهى اللاعب علاء آل حجي برنامجه التأهيلي في إحدى المراكز الخاصة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأكدت نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة جاهزيته لاستئناف التدريبات الجماعية مع فريقه، بينما يواصل حارس المرمى نواف العقيدي برنامجه العلاجي وفق مراحل التعافي المقررة له.