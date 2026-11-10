ظهر المدرب البلجيكي فينسنت كومباني في مقر تدريبات بايرن ميونخ، اليوم (الثلاثاء)، بعد فترة من الغياب بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان كومباني قد تعرض لحالة إغماء يوم 23 أكتوبر الماضي، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث شُخصت حالته بالتهاب السحايا نتيجة عدوى فيروسية.



عودة إلى التدريبات مع مواصلة التأهيل

وقال بايرن ميونخ في بيان إن كومباني عاد إلى مقر تدريبات الفريق بعد تحسن حالته الصحية، على أن يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في الكتف، بعدما خضع للرعاية الطبية خلال الفترة الماضية.



سبب إصابة الكتف

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، ظهر كومباني مرتدياً حمالة طبية في ذراعه اليسرى، بسبب إصابته بخلع في الكتف الأيسر نتيجة قوة ارتطامه بالأرض أثناء سقوطه يوم 23 أكتوبر الماضي.



عودة محتملة أمام كولن

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يقود كومباني بايرن ميونخ في أول مباراة رسمية بعد فترة التوقف الدولي، أمام كولن يوم 20 نوفمبر، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وخلال فترة غيابه، تولى مساعده الإنجليزي آرون دانكس قيادة الفريق في خمس مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً.