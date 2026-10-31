أكد مدرب الفتح جمال السلامي لـ«عكاظ» أن فريقه حاول تطوير أدائه خلال مواجهة الهلال، التي انتهت بخسارته بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن قوة المنافس وقدرته على استغلال المساحات الدفاعية أسهمتا في حسم نتيجة اللقاء.



وأوضح السلامي أن الهلال يمتلك لاعبين قادرين على استغلال المساحات والتعامل مع الكرات الأولى، لافتاً إلى أن فريقه حاول تحسين أدائه خلال الشوط الثاني، إلا أن الهدف الثاني الذي سجله الهلال صعّب مهمة العودة إلى المباراة.



وأشار إلى أن قوة الهلال حدّت من الفرص الهجومية لفريقه، قائلاً: «لم نصنع فرصاً كثيرة بسبب قوة المنافس، لكن كانت لدينا فرصة كان من الممكن أن نسجل منها»، مؤكداً أن الفريق خرج بمجموعة من الفوائد الفنية رغم الخسارة.



وبيّن مدرب الفتح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من العمل والتخطيط، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق، مع أهمية تحديد الأولويات ورسم ملامح المرحلة القادمة، بما يسهم في تحسين الأداء وتجاوز الصعوبات.



وأضاف أن الجهاز الفني يولي اهتماماً خاصاً لبعض الجوانب الفنية، خصوصاً في ظل التغييرات العديدة التي يشهدها الفريق، مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الملاحظات الفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.



وشدد السلامي على أهمية الاستفادة من الدروس التي كشفت عنها مواجهة الهلال، مؤكداً أن العمل خلال الفترة القادمة سيركز على تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية، أملاً في الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.