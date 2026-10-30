أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» العودة إلى نظام إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، بدلاً من أربع سنوات.

وقال «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجماع عودة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتُقام كل عامين».

أسباب القرار

وأضاف البيان: «جاءت عملية إعادة التقييم والمراجعة هذه، من بين أسباب أخرى، نتيجة إدراك أن مشروع «دوري الأمم الأفريقية» المقترح، وهو مسابقة قارية كان من المفترض أن تحل محل كأس الأمم الأفريقية وتُقام كل عامين، سيحتاج إلى عدة سنوات حتى يصبح قادراً على توفير الموارد المالية الضخمة اللازمة لضمان قدرة بطولات الاتحاد الأفريقي وكرة القدم الأفريقية على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي».

مواعيد النسخ القادمة

وستُقام النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2027، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، على أن تُقام النسخ التالية في أعوام 2028 و2031 و2033.

ونظراً إلى إقامة كأس العالم عام 2030، فإنه وفقاً لتقاليد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لا تُقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية أو بطولات المنتخبات الوطنية التابعة للاتحادات القارية الأخرى خلال العام الذي يشهد إقامة المونديال.