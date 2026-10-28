باتت مشاركة المهاجم المتهم مع فريقه الأهلي أمام الشباب، (الجمعة) القادمة الساعة 9:00 مساء، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مرهونة بنجاح إدارة النادي في ترتيب عودته من العاصمة البريطانية لندن إلى الرياض مباشرةً، عقب مثوله أمام المحكمة الإنجليزية في قضية الاعتداء المنسوبة إليه.



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن إدارة الأهلي تسعى إلى تأمين وصول اللاعب إلى الرياض في الوقت المناسب، بما يتيح له اللحاق بالمواجهة والمشاركة فيها حال اكتمال جاهزيته، فيما سيكون غيابه عن اللقاء وارداً في حال تعذر وصوله قبل المباراة، نظراً لضيق الوقت بين موعد الجلسة القضائية وانطلاق المواجهة.



وتعود تفاصيل القضية إلى السادس من ديسمبر 2025، عندما اتُهم المتهم بالاعتداء على شخص يُدعى سابر دا سيلفا داخل أحد الملاهي الليلية في شارع واردور بمنطقة سوهو وسط لندن، إذ تضمنت الاتهامات توجيه نطحة ولكمات للمشتكي، ما تسبب، بحسب الادعاء، في إصابات بأنفه وأحد أصابعه.



وكانت صحيفة «عكاظ» قد نشرت في ديسمبر الماضي تفاصيل الواقعة، نقلاً عن صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي أشارت إلى أن الحادثة بدأت عندما حاول أحد الأشخاص التقاط صورة مع اللاعب، قبل أن تتطور إلى مشادة واعتداء مزعوم استدعى تدخل الشرطة البريطانية.



ومثل المتهم، البالغ من العمر 30 عاماً، أمام محكمة وستمنستر الجزئية مطلع أكتوبر الجاري، حيث أنكر تهمة الاعتداء المفضي إلى أذى بدني فعلي، واختار إحالة القضية إلى محكمة ساوثوارك التاجية للنظر فيها أمام قاضٍ وهيئة محلفين، فيما تقرر الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة، مع إلزامه بحضور الجلسات القضائية المحددة.



ومن المقرر أن يمثل اللاعب أمام المحكمة غداً (الخميس) 29 أكتوبر، قبل مواجهة الأهلي والشباب، الأمر الذي يضع إدارة النادي أمام تحدٍ يتعلق بترتيبات سفره وعودته إلى الرياض.



وفي ما يتعلق بالعقوبة المحتملة، تبرز الغرامة المالية ضمن الاحتمالات المطروحة في حال إدانة اللاعب، إلا أن تحديد العقوبة النهائية يبقى من اختصاص القضاء البريطاني، وفقاً لملابسات القضية وما تنتهي إليه الإجراءات القضائية، دون صدور حكم نهائي حتى الآن.



وتترقب الأجهزة الإدارية والفنية في الأهلي تطورات القضية وموعد عودة المتهم، لحسم موقفه من مواجهة الشباب، خصوصاً في ظل أهمية اللاعب ضمن الخيارات الهجومية للفريق، وسعي الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي.