أعلن نادي النجوم السعودي صدور قرارات من وزارة الرياضة، تقضي بإسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة أسامة بن إبراهيم المطوع، وحل مجلس الإدارة، إلى جانب فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي الحالي والسابق والمدير المالي السابق، على خلفية مخالفات إدارية ومالية وتجاوزات رُصدت في النادي.



وأوضح النادي، في بيان إعلامي، أن الوزارة قررت إسقاط عضوية المطوع، ومنعه من الانتساب إلى نادي النجوم أو أي نادٍ آخر لمدة 4 سنوات، إضافة إلى منعه نهائياً من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في النجوم أو أي نادٍ آخر، وذلك لمخالفته عدداً من مواد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.



وشملت القرارات حل مجلس إدارة النادي برئاسة المطوع، استناداً إلى المادة (6/36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، إثر سقوط عضوية رئيس المجلس.



وقررت الوزارة منع الرئيس التنفيذي إيمان بنت علي العلي من الانتساب أو مزاولة النشاط الإداري والرياضي في نادي النجوم أو أي نادٍ آخر لمدة 4 سنوات، إلى جانب منعها من الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية للمدة ذاتها، بسبب مخالفات للائحة الأساسية للأندية الرياضية.



كما تضمنت القرارات منع الرئيس التنفيذي السابق رعد طلال العنزي من مزاولة النشاط الإداري في نادي النجوم أو أي نادٍ آخر لمدة سنتين، فيما تقرر منع المدير المالي السابق خالد بن إبراهيم الناجم من مزاولة النشاط الإداري في الأندية لمدة سنة، على خلفية مخالفات للائحة ذاتها.



وفي سياق متصل، أشار البيان إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الرياضة لحصر جميع الالتزامات المترتبة على النادي، والعمل على تطبيق الإجراءات النظامية حيالها، وإحالة المخالفات والمتسببين فيها إلى الجهات المختصة.



وأكد البيان أن الوزارة ستعلن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للنادي، يتولى الإشراف على أعماله ومهامه خلال المرحلة القادمة.