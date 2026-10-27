أصدرت إدارة نادي الاتفاق بياناً رسمياً أعلنت فيه تعذر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة أربيل العراقية، وذلك لخوض المواجهة المقررة أمام نادي أربيل العراقي ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية. وأوضح النادي في بيانه أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل المباراة، مستنداً إلى مجموعة من المبررات والدواعي الإيجابية التي تم توضيحها بالتفصيل في الخطاب المرسل. وأشارت الإدارة إلى أن هذا الطلب جاء بعد دراسة دقيقة وتنسيق مستمر لحفظ سلامة واستقرار الفريق.



وعلى الرغم من المساعي المتواصلة والمتابعة الحثيثة التي بذلتها إدارة الاتفاق، وبدعم مباشر ومساندة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن النادي تلقى رداً رسمياً بالرفض من قِبل اللجنة المنظمة، والتي أكدت فيه تمسكها بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقاً دون أي تغيير. وبناءً على هذا الرد، أعلن نادي الاتفاق بشكل قاطع تعذر تواجد بعثته في الأراضي العراقية لخوض اللقاء في وقته المحدد، نظراً للظروف المحيطة والتنسيق مع الجهات المعنية التي حالت دون إتمام إجراءات السفر.



وفي ختام البيان، جددت إدارة النادي السعودي تمسكها التام بطلب التأجيل، موجهة دعوة صادرة إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والتعامل مع الموقف وفقاً للأنظمة واللوائح المرنة والمتبعة في مثل هذه الحالات الطارئة، بما يضمن مصلحة وسلامة جميع الأطراف المشاركة في البطولة الخليجية.