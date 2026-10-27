أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، خضوع نجمه الجورجي خيفتشا كفاراتسخيليا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي.

وكان كفاراتسخيليا قد تعرض لالتواء في الركبة اليمنى خلال فوز باريس سان جيرمان 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء) الماضي، واضطر إلى مغادرة الملعب بمساعدة زملائه قبل مرور ساعة من عمر اللقاء.

بيان سان جيرمان

وقال باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي: «خضع خفيتشا كفاراتسخيليا بنجاح لعملية جراحية لعلاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، في مستشفى سبيتار بالدوحة، قطر، وسيبدأ الآن مرحلة التأهيل».

مدة التعافي المتوقعة

وعادةً ما تتطلب إصابات الرباط الصليبي الأمامي فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أشهر، ما يمثل ضربة موجعة لكفاراتسخيليا وفريقه باريس سان جيرمان.

كفارا سادساً في سباق الكرة الذهبية

واحتل كفاراتسخيليا المركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2026، فيما فاز النجم الإنجليزي هاري كين بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، أمس (الإثنين).