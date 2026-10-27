قدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، اعتذاراً رسمياً للجماهير الصينية، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية أخيرة، أثارت استياء واسعاً في الأوساط الرياضية الصينية، مؤكداً أن تعليقاته لم تكن موفقة، ولم يقصد من خلالها الإساءة إلى الشعب الصيني أو ثقافته وتاريخه.



وأوضح مبابي، في بيان أصدره اليوم (الثلاثاء) أنه تفاعل خلال مقابلة حديثة مع صورة يظهر فيها، قبل أن يدلي بتعليق وصفه بأنه غير موفق، مشيراً إلى إدراكه حجم الاستياء الذي تسببت به كلماته لدى الجماهير الصينية داخل الصين وخارجها.



وقال مبابي في بيانه: «خلال مقابلة أجريتها أخيراً، تفاعلت مع صورة لي، وكان تعليقي غير موفق، وأدرك اليوم أنه تسبب في جرح مشاعر الكثير من الأشخاص في الصين والجاليات الصينية حول العالم».



وأضاف: «أتقدم باعتذاري إلى كل من تسببت كلماتي في الإساءة إليه، فلم يكن ذلك مقصدي إطلاقاً، وأكن احتراماً عميقاً للشعب الصيني وتاريخه، وأنا آسف بصدق».



وفي السياق ذاته، أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، وفق البيان المرفق، توضيحاً أعرب خلاله عن أسفه للإساءة التي تسببت بها تصريحات نجمه الفرنسي، مؤكداً أنها تعبر عن رأي شخصي ولا تمثل الموقف الرسمي للنادي.



وشدد النادي الإسباني على احترامه للشعب الصيني ومؤسساته وثقافته، وتقديره للدعم الكبير الذي يحظى به من ملايين المشجعين الصينيين، مؤكداً التزامه بالعلاقة التاريخية التي تجمعه بجماهيره في الصين.



وأشار البيان إلى العمل مع شركاء الاتصال المؤسسي في الصين لمعالجة الموقف، إلى جانب التعاون مع الأندية واللاعبين لإطلاق مبادرات توعوية واتصالية تعزز احترام الثقافات المختلفة، وتسهم في تجنب تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.



ويأتي اعتذار مبابي في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة، في خطوة تهدف إلى احتواء ردود الفعل الغاضبة والحفاظ على علاقته بالجماهير الصينية.