شدد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على أهمية مواجهة فريقه أمام الشمال القطري، مؤكداً أن الزعيم يدخل اللقاء بهدف وحيد هو حصد النقاط الثلاث.



وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي احتضنته قاعة المؤتمرات في استاد البيت اليوم:«نعلم أهمية المباراة، نريد الاستمرار في سلسلة الانتصارات والتقدم أكثر في جدول ترتيب مرحلة الدوري».



وحذر المدرب الإيطالي لاعبيه من قوة المنافس، مضيفاً:«الشمال فريق منظم ويمتلك جهازاً فنياً ولاعبين على مستوى عالٍ، شاهدت مباراتهم الأخيرة، يلعبون بانضباط كبير، لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز».



واعترف إنزاغي بمعاناة فريقه من ضغط الجدول، وقال:«نمر بفترة مزدحمة بدنياً، لكننا استعدينا بشكل جيد، هناك تنسيق يومي مع الجهاز الطبي للتعامل مع الإجهاد وتجهيز اللاعبين بالصورة المثلى».



على الجانب الآخر، أبدى مراد هوساوي، لاعب الهلال، جاهزية زملائه للمواجهة، وقال: «نعرف أن الشمال خصم قوي وعناصره مميزة، لكننا مستعدون، وثقتنا كبيرة في أنفسنا للعودة بالنتيجة التي نريدها».



وأضاف هوساوي:«الهلال فريق بطولات، وهذا يحملنا مسؤوليةً مضاعفةً لتقديم كل ما لدينا في كل مباراة لإسعاد جماهيرنا».



ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثالث بست نقاط من فوزين متتاليين، بينما يتواجد الشمال في المركز العاشر بنقطتين.