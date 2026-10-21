أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب قائده جوشوا كيميتش عن مواجهة أرسنال الإنجليزي، المقررة اليوم (الأربعاء)، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وفاة أحد أفراد عائلته

وقال النادي البافاري، في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيغيب جوشوا كيميتش عن قائمة الفريق لمواجهة أرسنال اليوم بسبب وفاة أحد أفراد عائلته».

وأضاف البيان: «نيابة عن أسرة اللاعب، يرجى احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب، والامتناع عن أي تغطية إعلامية أو نشر أي تقارير إضافية.. خالص التعازي لكيميتش وعائلته».



نوبة قلبية مفاجئة

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن والد كيميتش، البالغ من العمر 57 عاماً، توفي فجأة إثر نوبة قلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة والده تمثل خسارة شخصية فادحة لقائد المنتخب الألماني، مضيفة: «كان بيرتولد كيميتش، المعروف أيضاً باسم بيبو في مسقط رأسه، أحد أهم الأشخاص في حياة جوشوا».