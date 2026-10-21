أعلن نادي برشلونة الإسباني تشخيص إصابة لاعبه داني أولمو، التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان، أمس (الثلاثاء)، في دوري أبطال أوروبا، ومدة غيابه عن الملاعب.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «من المتوقع أن يغيب داني أولمو عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابته في العضلة الضامة للفخذ الأيسر».

أولمو خارج الكلاسيكو

وبذلك، سيغيب أولمو عن «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد، المقرر إقامته (الأحد) القادم، ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهات ديبورتيفو ألافيس وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد.

برشلونة يبحث عن المصالحة

وتلقى برشلونة خسارته الأولى هذا الموسم على يد باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب «حديقة الأمراء»، وبات فريق المدرب هانز فليك مطالباً بمصالحة جماهيره من خلال الفوز على ريال مدريد في مباراة (الأحد).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، وست نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.