أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ 835 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، أسفرت عن قتل نحو 285 عنصراً وقيادياً في مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب نحو 190 آلية وعربة ووسيلة عسكرية.



وأوضح النزيلي أن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت تحركات المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها، وأسلحتها وعرباتها المدرعة ومصادر نيرانها وتحصيناتها ووسائل نقلها وإمدادها.



وفي تعز، أوضح النزيلي بأن المليشيا دفعت بأنساق بشرية وتعزيزات جديدة في محاولة لاستعادة مواقعها، إلا أن وحدات الجيش المتمركزة في الجبهة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر اندفاعها وإفشال أهدافها التكتيكية.



وفي الجبهات الشمالية والشرقية وغرب مأرب، واصلت وحدات المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر استهداف تحركات المليشيا وتحصيناتها وأطقمها المسلحة، بما يحد من قدرتها على المناورة أو تركيز قواتها بين المحاور.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وفقاً للخطة العملياتية، مشيراً إلى أن الاستهدافات نُفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة بعد التحقق منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.