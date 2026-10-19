أنقذ مهاجم الهلال «مارتينيلي» فريقه من فخ التعادل أمام الحزم، بتسجيله هدفاً قاتلاً في الدقيقة 89، ليمنح «الزعيم» انتصاراً ثميناً ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، فيما فرض الفيصلي التعادل (2-2) على مضيفه الشباب، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (الإثنين) في الرياض.



وجاء فوز الهلال بعد مواجهة صعبة صمد فيها الحزم حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يظهر مارتينيلي في الوقت الحاسم ويجنب فريقه فقدان نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري.



وفي المباراة الثانية، شهدت مواجهة الشباب والفيصلي إثارة وندية، انتهت باقتسام النقاط بنتيجة لم تحقق طموحات الطرفين في تحسين موقعيهما بجدول الترتيب.



واحتضن ملعب نادي الشباب المواجهة التي دخلها الفريقان بحثاً عن نتيجة إيجابية، حيث كان الشباب يحتل المركز الثالث عشر بـ7 نقاط قبل المباراة، مقابل 6 نقاط للفيصلي في المركز الخامس عشر.