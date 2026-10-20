كشفت تقارير إعلامية، انسحاب شركة «مايكروسوفت» من مشروع لتطوير مراكز بيانات بالتعاون مع «Nscale» في مقاطعة إسيكس البريطانية، وسط تحديات تتعلق بتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل المنشآت الحاسوبية، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين استثمارات الذكاء الاصطناعي وجاهزية البنية التحتية.

ونقلاً عن صحيفة «تلغراف»، يواجه المشروع تأخيرات محتملة في إيصال الكهرباء قد تمتد إلى ثلاثينات القرن الحالي، فيما بقيت أسباب انسحاب الشركة دون إعلان رسمي.

وكان المشروع يستهدف توفير قدرة كهربائية تبلغ 50 ميغاواط، لاستيعاب نحو 23 ألف رقاقة من «إنفيديا»، ضمن خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت «Nscale»، استمرار التزامها بالمشروع والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، مع بقاء تعاونها مع «مايكروسوفت» في مشاريع أخرى.

ويكشف التطور عن تحديات تواجه مراكز البيانات، مع ارتفاع متطلبات الطاقة والتبريد وتكاليف التشغيل، وسط سباق عالمي لتوسيع القدرات الحاسوبية.

وتضع الأزمة الشركات أمام اختبار اقتصادي يتجاوز امتلاك المعالجات والتمويل إلى ضمان استدامة التشغيل، إذ أصبحت جاهزية الكهرباء عاملاً حاسماً في تحويل الاستثمارات التقنية الضخمة إلى مشاريع منتجة، بعيداً عن الوعود والجداول الزمنية المتفائلة.