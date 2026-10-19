أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أن الحكم النهائي في نزاع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال سيصدر نهاية نوفمبر القادم.



وأوضحت المحكمة في بيان اليوم (الإثنين) أن جلسة الاستماع للاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي ضد "الكاف" والجامعة المغربية عُقدت في 8 أكتوبر الجاري بلوزان في جلسة مغلقة، وأن هيئة التحكيم بدأت مداولاتها وستصدر حكماً مفصلاً بالحيثيات القانونية.



وشددت "كاس" على أن قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات حول القضية، التي تعود إلى واقعة مغادرة لاعبي السنغال الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت للمغرب في النهائي.