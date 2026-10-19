يشارك النجم السعودي سعود عبدالحميد مع فريق لانس الفرنسي في مواجهة كلوب بروج البلجيكي (الأربعاء) القادم ،الساعة 10:00 مساءً، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتعتبر المشاركة الثانية للاعب مع فريقه بعد ظهوره الأول في مباراة سبورتينغ لشبونة البرتغالي (الثلاثاء) الماضي في البطولة الأوروبية الكبرى، حيث أصبح أول لاعب سعودي عبر التاريخ يشارك في أحد أعرق المسابقات الكروية،ولم يسبق لأي لاعب سعودي اللعب في البطولة، حيث اكتفى النجم السعودي أسامة هوساوي بالتواجد على مقاعد بدلاء نادي آندرلخت في دوري أبطال أوروبا عام 2012 إلا أنه لم يشارك في تلك المباراة.



وكان الظهير الأيمن سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي نجح في تسجيل أول الأهداف في تاريخ الدوري الأوروبي، عندما سجل بقميص نادي روما أمام سبورتينغ براغ ليكتب اسمه في الملاعب الأوروبية، كصاحب الأولوية في التسجيل والمشاركة خاصة في دوري أبطال أوروبا.