تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات مساء اليوم (الإثنين) ضمن منافسات الجولة العاشرة، إذ يستضيف الفيحاء فريق الأهلي 6:05 مساءً، فيما يستضيف الشباب نظيره الفيصلي الساعة 9:00 مساءً، وفي ذات التوقيت يلتقي الهلال بفريق الحزم بالرياض.

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الفيحاء، ويسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه القوي على الفتح، ويحتل الأهلي حالياً المركز السادس برصيد 15 نقطة حصدها من خمسة انتصارات وثلاث خسائر، وله من الأهداف 20 وعليه 10 أهداف، فيما يعاني الفيحاء الأمرّين إذ لم يتذوق طعم الانتصار في الجولات الخمس الأخيرة ويتواجد في مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 7 نقاط حصدها من فوز وأربعة تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 8 وعليه 14 هدفاً.

وعلى ملعبه وبين جماهيره يستضيف الشباب نظيره الفيصلي طمعاً في النقاط الثلاث والقفز لمراكز الوسط، إذ يحتل الشباب حالياً المركز الـ13 برصيد 7 نقاط حصدها من فوز وأربعة تعادلات وثلاث خسائر، وله من الأهداف 9 وعليه 11 هدفاً، وبذات الطموح يدخل الفيصلي هذا اللقاء، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات وأربع خسائر.

وعلى ملعب المملكة أرينا، يدخل فريق الهلال مواجهته أمام ضيفه الحزم بحثاً عن النقاط واستعادة صدارة الدوري بعد أن تراجع للمركز الثاني برصيد 21 نقطة جمعها من سبعة انتصارات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 26 وعليه 7 أهداف، فيما يدخل فريق الحزم هذا اللقاء محتلاً المركز الـ10 برصيد 9 تقاط جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 13 هدفاً.

فيما تم تأجيل لقاء أبها والخلود المقرر إقامته اليوم وذلك بقرار من رابطة الدوري السعودي للمحترفين وذلك نظراً لاعتبارات لوجستية، وبموجب القرار، ستقام المباراة يوم (الإثنين) 7 ديسمبر 2026 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة 4:40 مساءً.