أعرب أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر، عن سعادته الكبيرة بعدما شاهد فريقه يستعيد توازنه بأداء مميز، ويحقق الفوز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وجاء الأداء الذي قدمه النصر على ستاد الأول مغايراً تماماً لما ظهر عليه الفريق في الجولة الأولى، عندما خسر بنتيجة 0-4 أمام العين الإماراتي، وهو ما دفع بوستيكوجلو إلى الإشادة بردة فعل لاعبيه.



وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي نقله الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: حققنا فوزاً مهماً، وأظهر اللاعبون احترافية كبيرة وقدموا أداءً مميزاً.



وأضاف مدرب النصر: لسوء الحظ تعرض كومان للإصابة مما جعلني أعيش في قلق على الفريق واللاعبين وأشعر بالتوتر خلال المباراة، لكنني في نهاية المطاف سعيد بما قدمه اللاعبون وبالأداء العام للفريق.



في المقابل أشاد إسلامبيك إسماعيلوف، مدرب باختاكور، بجهود لاعبيه رغم الخسارة، إذ قال: أشكر لاعبينا على جهودهم، فقد قدموا كل ما لديهم وقاتلوا حتى النهاية، ومباراة واحدة لا تحدد مستقبل الفريق، ولا تزال أمامنا مباريات كثيرة، ولدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام، ويجب أن نركز على ما ينتظرنا.



وأردف إسماعيلوف بالقول: نراجع أخطاءنا بعد كل مباراة، حتى عندما نحقق الفوز، ونستعد لكل مواجهة بطريقة مختلفة من خلال دراسة المنافسين واختيار التشكيلة المناسبة والنهج التكتيكي الملائم.



واختتم إسماعيلوف حديثه قائلاً: إن مواجهة الفرق الكبيرة مثل النصر تمنحنا دروساً قيّمة، وتعلمنا اليوم عدة أمور يتعين علينا العمل على تطويرها، وكرة القدم مليئة بالمفاجآت، وهذا ما يجعلها مثيرة.