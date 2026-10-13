أعلن صندوق النقد الدولي تمديد رئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق عاماً إضافياً، حتى يناير 2028، وذلك بعد قبوله طلب أعضاء اللجنة تمديد رئاسته، عقب انقضاء فترتها الأساسية البالغة ثلاثة أعوام.

تعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الهيئة الاستشارية العليا لصندوق النقد الدولي، إذ تضطلع بتوجيه أولويات الصندوق ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي، وتمثل اللجنة الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة من خلال 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وجاء قرار التمديد بإجماع أعضاء اللجنة وبدعم من الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إشادة بنجاح القيادة السعودية للجنة في بناء التوافق الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية وعدم اليقين، وتقديراً لمبادرات المملكة والتزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون المتعدد الأطراف.