أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي (الثلاثاء)، تنفيذ الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، 2200 عملية استهداف دقيقة.

وأوضح النزيلي في تدوينات على حسابه في «إكس» أن عمليات «فجر لايمن» ركزت على تفكيك منظومة الدفاع المعادية، باستهداف مراكز القيادة والسيطرة، والتحصينات ومصادر النيران، ونقاط المراقبة والاستطلاع، ومناطق الحشد ودفع الاحتياطيات، ومستودعات الأسلحة والذخائر، ووسائط النقل والإمداد، والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق.



وحول العمليات في تعز قال النزيلي: سحقت الضربات المركزة أرتال المليشيا وتعزيزاتها، وبددت تحشيداتها، وعطلت قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها، مبيناً أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر، وتدمير وإعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات.



ولفت إلى أن وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية لليمن تواصل تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا، وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم، مبيناً أن الاستهدافات نفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة.



واستعرض النزيلي فيديو لعمليات الضرب المركزة التي نفذها الدفاع الجوي اليمني والتي أظهرت تدمير تحصينات وآليات عسكرية حوثية. في غضون ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني فيديو لاستهداف آليات ومواقع للمليشيا نفذتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة.