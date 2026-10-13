تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الثلاثاء)، من رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان .

وفي بداية الاتصال عبر الرئيس عن إدانة الجمهورية التركية الشقيقة واستنكارها للهجمات الحوثية التي تعرضت لها المملكة، مقدمًا تعازيه الحارة لولي العهد، وسائلًا المولى عز وجل أن يرحم الشهداء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال وقوف تركيا الكامل إلى جانب المملكة ودعمها لكل ما يحفظ لها أمنها ويعزز استقرارها.