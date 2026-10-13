تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الثلاثاء)، من رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان .
وفي بداية الاتصال عبر الرئيس عن إدانة الجمهورية التركية الشقيقة واستنكارها للهجمات الحوثية التي تعرضت لها المملكة، مقدمًا تعازيه الحارة لولي العهد، وسائلًا المولى عز وجل أن يرحم الشهداء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما أكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال وقوف تركيا الكامل إلى جانب المملكة ودعمها لكل ما يحفظ لها أمنها ويعزز استقرارها.
قدم تعازيه لضحايا الهجمات الحوثية.. ولي العهد يتلقى اتصالاً من أردوغان
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الثلاثاء)، من رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان .
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud received a phone call today (Tuesday) from the President of the Republic of Turkey, President Recep Tayyip Erdoğan.
At the beginning of the call, the President expressed the Republic of Turkey's condemnation and denunciation of the Houthi attacks that targeted the Kingdom, offering his heartfelt condolences to the Crown Prince and asking Almighty God to have mercy on the martyrs and grant the injured a speedy recovery.
President Erdoğan also affirmed during the call Turkey's full support for the Kingdom and its backing for all that preserves its security and enhances its stability.